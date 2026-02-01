フィギュアスケートのジャンプを競うロシア連盟独自の大会に出場したカミラ・ワリエワ＝1月31日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】2022年北京冬季五輪のフィギュアスケート女子に金メダル候補として出場し、ドーピング違反で4年間の資格停止処分を受けた19歳のカミラ・ワリエワ（ロシア）が1月31日、モスクワで開催されたジャンプだけで争うロシア連盟独自の大会で復帰を果たした。処分期間は昨年12月に終了した。4回転