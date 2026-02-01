国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日午前に死去した。63歳だった。オフィスモーリー公式サイトなどで1日、発表された。訃報を受け、エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が1日、X（旧ツイッター）を更新し、モーリーさんを追悼した。「慌てん坊でお茶目なモーリーさん、いつも収録の合間に2人でふざけてたね早すぎるよ…またいつか、会おうね」と思いをつづり、モーリーさん