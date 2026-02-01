巨人・田中将大投手（３７）が１日、この日からスタートした宮崎春季キャンプで初日からブルペン入り。楽天時代の同僚でもある新加入の則本と並び、約５０球を投げ込んだ。移籍２年目を迎えたベテラン右腕は、ブルペン一番乗りで、澄んだ空気の中、最初に力強いミット音を響かせた。投球後には「見ていた人なら分かるんじゃないですか？順調にいい感じで来ている」と手応えを口にした。球種別の手応えについても「今、全体