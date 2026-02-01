ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１日、予選３日目が行われた。本田愛（２３＝静岡）８Ｒ、インからコンマ１２の好Ｓを決めるも、３コースからコンマ０３のＳをぶち込んだ鎌倉涼のまくりに屈して３着。「Ｓはがんばって行った。あれ以上は行けないです」と完敗。それでも２、４、２、３着と大崩れなく着をまとめ、得点率７・００、１０位で予選最終日を迎える。舟足は「うまく残