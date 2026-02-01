ボートレース尼崎の「第７４回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜」は１日、予選最終日の４日目が行われた。佐藤悠（３０＝福井）は４日目の２走を２、６着とし、得点率１１位で予選を突破。「足は全部いい。エンジンもパワーがあって大丈夫です」と相棒の３８号機に太鼓判を押す。昨年は２月の三国地区選でＧＩ初勝利、３月には江戸川で初?を飾るなど飛躍。「エンジンが出せている、ど