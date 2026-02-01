捕まったら即死、逃げ切ったら一攫千金のデスゲーム鬼ごっこ映画『ランニング・マン』が公開中だ。狂った劇中世界では、ハンターがゲームの挑戦者を捕まえて殺す逃走劇がテレビ中継されており、国民の熱狂的指示を集めている。 その作中で挑戦者とハンターの鬼ごっこを撮影するのが球体型の浮遊ドロイド。黒く光り、赤いモノアイレンズを通じてどこまでも追ってくるその姿はいかにもディストピア映画的だ