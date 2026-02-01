歌舞伎俳優の中村鴈治郎、中村芝翫が１日、歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）昼の部「お江戸みやげ」に出演した。結城紬の行商人である、お辻（鴈治郎）とおゆう（芝翫）が江戸での仕事を終えて湯島天神の芝居茶屋に訪れることから始まる物語。銭勘定に勤しむ倹約家のお辻と、おおらかでお酒が好きなおゆうの、方言を交えた軽妙な会話に笑いが起こる。おゆうにすすめられ、お酒を飲み始めるお辻。気が大きくなり