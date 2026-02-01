今季から先発転向に挑む広島・栗林良吏が宮崎・日南キャンプ初日からブルペン入り。早速65球を投げ「1日目でこんなに投げたことはない。100球、120球、しっかり出力が落ちないようにしたい」と力を込めた。昨季までの5年間で271試合登板も、全てリリーフ。守護神として通算134セーブを挙げた。短いイニングを全力で投げる中継ぎと違い、先発では長いイニングを投げるスタミナも要求される。この日のブルペンでもテンポアップ