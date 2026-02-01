ロッテの1軍キャンプは1日、宮崎県都城市の都城運動公園コアラのマーチスタジアムでスタート。現役ドラフトで阪神から移籍した井上広大外野手は初日を終え、「春のキャンプっていうのは、阪神の時もそうでしたけど、ユニフォームを着れば結構疲れがくるので、そこはあまり変わらず。。コミュニケーションもいろんな選手から話しかけてもらって取れてるので、良い初日を迎えられたなと思います」と振り返った。高校通算49本塁打