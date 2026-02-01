驚きの値落ちと英国車の魅力ジャガーといえばイギリスの高級車ブランドであり、前身となる会社は1922年創業、ジャガーのブランド名も1935年から使用されているという由緒正しい歴史を持っています。古くから英国車らしい優雅なスタイルを持つ車種を多く擁するブランドとしても知られ、ドイツ車などとは異なるテイストの高級車として根強い人気を誇っているのはご存知のとおりです。【画像】超カッコイイ！ これが150万円以下の