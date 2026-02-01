「これからは女も働く時代」。そのようにわが子に教えてきたママたちもいるでしょう。しかしいざ子育てを終えてひと息つこうとしたとき、そのわが子から「仕事もしてないくせに」「働け」と言われたら、どう感じますか？『子育てが終わり、老後に突入しようとしている私。娘から「仕事もしてないくせに」と言われました』投稿者さんはもうすぐ50歳。若いころは正社員としてハードに働き、子育て後もパートで家計を支えてきた人です