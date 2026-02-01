浜松市選挙管理委員会は、衆議院議員総選挙および、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票所において、すでに投票を済ませた有権者に対し、誤って投票用紙を交付し、二重に投票させるミスがあったと発表しました。 投票用紙の誤交付は2月1日の午後2時30分頃、浜松市浜名区役所の期日前投票所で発生しました。 発表によりますと、すでに衆議院議員総選挙の投票を済ませた選挙人が、2月1日から期日前投票が開始された最高裁判所裁