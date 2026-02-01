きのうまとまった雪が降った札幌ではきょうも市民が雪かきに追われJRの運休も相次ぎました。あすにかけても大雪の恐れがあるためJRは一部列車の運休を決めています。きのう夕方までの12時間で20センチのまとまった雪が降った札幌市内ではけさも市民が雪かきに追われていました。（市民 ）「異常だよね」「ドカッと降るのでそれが困る」この雪の影響は交通にも（山本記者）「列車に運休や遅れが出ている影響で札幌駅改札口付近は多