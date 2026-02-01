銀幕のスターに大きな拍手が送られたヨコハマ映画祭＝１日、関内ホール（木田亜紀彦写す）横浜の映画ファンが中心となって運営する「ヨコハマ映画祭」の表彰式が１日、横浜市中区の関内ホールで行われた。銀幕のスターらが一堂に会し、詰めかけた１１００人のファンを前に受賞の喜びと映画への情熱を語った。作品賞、監督賞、脚本賞など７部門で受賞したのは歌舞伎を題材にした「国宝」。同作は興行収入が邦画実写作の歴代１