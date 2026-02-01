お笑いタレント明石家さんま（70）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演。モノマネを披露する場面があった。落語家・笑福亭鶴瓶とともにゲストに登場したさんま。トークテーマで「モノマネ」のカードを引くと、MCの黒柳徹子から「なんかやって」と雑なムチャ振りがあった。「なんちゅう司会や！我々モノマネタレントとちゃいまんねんで！」と抗議するさんまだ