「阪神２軍春季キャンプ」（１日、具志川）この日から具志川組も春季キャンプがスタート。初日の打撃練習を視察した平田２軍監督は具志川スタートとなったドラフト１位の立石正広内野手（２２）に森下の姿を重ね、絶賛した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−具志川キャンプ初日を迎えた。「やはり初日っていうのはいい緊張感。毎年この２月１日っていうのは特別な、いい雰囲気というか空気があるよね。そういう選