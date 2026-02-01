女優の橋本愛が、レディー・ガガの東京ドーム公演に参戦したことを報告している。インスタグラムに「ライブ、本当に最高だった。音楽はもちろん、世界の痛みについて、安全を脅かされている人々についての思いを直接聞けて、本当に胸が震えた。私たちは共にあるということを感じられて、すごく安心した。勇気を持って声を上げてくれて、本当にありがとう。」とつづった。同時にアップした当日の橋本のファッションが個性的。