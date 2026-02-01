気象庁は、来年の大雨時期から防災気象情報の新たな運用が始まることを発表しました。避難の判断をしやすくする狙いがあります。5月下旬に運用開始が予定されている新たな防災気象情報。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは、警戒レベルとの関係が複雑でわかりにくい面があります。今回の改善により、避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、市町村が発令する避難指示などの避難情報や、住民がとるべき避難行動との関