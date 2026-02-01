「10代の頃と比べて、自分では変わった感じはしないんですけど、表情が大人っぽくなったと言われることはありますね。成長したことでいうと、コーヒーが飲めるようになりました！ブラックはギリギリですけど（笑）」グラビアデビュー13年のレジェンド・星名美津は5月に30歳という節目を迎えるが、今後については「グラビアは続けていきたい」と話す。「いまは自分が何をしたいかより、どういう自分を見せたら皆さんに喜んでも