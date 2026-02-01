「穏やかで独特な雰囲気のある素敵な国でした。あの雰囲気が今回の写真集のテーマにマッチしていると思います」ロケ地・タイを振り返ってあまつまりなはそう語る。通算5冊めの写真集。押しも押されもせぬグラビアクイーンだからこそ、新しい一面も見せる必要があった。「過去作のように “きれいで美しく幻想的” というところから少し抜け出し、妖しさや奇妙さもある作品にしたいと思いました。そのためにふだんは選ばないデザ