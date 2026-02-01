城島、松島、藤原がやってきたのは、北海道函館近郊。今回、狙うは「クロマグロ！DASH31年の歴史の中でも一度も釣れてなかった」今年、豊洲の初セリで史上最高5億1030万円で落札されたのは、青森県大間産の243kg、マグロの王様・クロマグロ。鉄腕DASHでは、クロマグロを釣るため何度となく戦いを挑んできたが、未だ叶わず。番組31年の威信をかけ、今年こそ絶対釣り上げたい、夢のターゲット！クロマグロといえば青森県大間が有名だ