ミスFLASH2026のソログラビア第2弾は、新人グラドルの美波那緒。「デビューは2025年4月なので、まだキャリア1年足らずの新人です。水着姿になることに抵抗はありませんでした。水着撮影会で、ファンの方たちが撮影してくれた写真を見て『こんなにきれいに撮ってもらえるんだ』って感動して。喜びのほうが大きかったですね。好奇心が旺盛だからかな。たとえば何か気になることがあると、ずっと調べちゃうんです。特に好きなのが動