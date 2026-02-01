2025年、フリーキャスターに転身した永島優美がその理由と転身後の日々を語った。「30代になって、ワークライフバランスを考えるようになり1歳半の娘と過ごす時間を増やしたかったのも、環境を変えた理由のひとつです。今は視聴者の方々以上に、娘に見つめられる毎日です（笑）」フジテレビ時代の多忙なころを振り返ると。「20代は局のアナウンサーとしてさまざまな体験をさせていただきました。番組に向けて早起きする日々を