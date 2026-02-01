「2026年は “麻倉瑞季の年” にしたいので、グラビアをたくさん頑張りたいです！」圧倒的存在感を見せる麻倉瑞季。最近はグラビア以外での活動でも注目を浴びている。「e-sports活動を始めました。昨年から『La VISION。』というSTREET FIGHTER6がメインのプロチームに所属しているのですが、昨年タイでおこなわれた世界大会でメンバーが優勝したことに感化されて。私ももっと頑張りたいので、応援をお願いします！」新たな挑