2026年1月30日、韓国・聯合ニュースTVによると、地下鉄の車内で携帯電話の画面を見ながらカップ麺を食べる乗客の姿を撮影した動画がSNSで拡散され物議を醸している。問題の動画は27日に投稿された。仁川（インチョン）地下鉄1号線の車内で携帯電話を見ながらカップ麺を食べている若い男性が映っている。投稿者は「どれほど忙しいか知らないが、車内で飲食していいのか」と指摘している。カップ麺は汁のないビビン麺のように見えた