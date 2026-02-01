春季キャンプ具志川組の阪神・高橋遥人が1日、21年以来5年ぶりにキャンプ初日にブルペン入りした。直球のみで30球。ブルペンにミット音を響かせた。投球後は受けた栄枝と入念にトラックマンの数値を確認。左腕は練習後、清々しい表情で1日を振り返った。「良くなっているという実感は結構ある。なんというか…制御されているという感覚がちょっとずつ解けてきて。それがボールに表れてきている」リハビリ組を抜けた状態でキ