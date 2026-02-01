米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが遠征先でオフを満喫。動物たちと戯れるオフショットがファンをほっこりさせている。【画像】「いい笑顔」日本人美女、ラクダとニッコリ2ショットWWE女子スーパースターのジュリアが日本時間1月29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同2月1日に開催されたWWEプレミアムメインイベント「ロイヤルランブル」などに出場するため訪れていたサウジアラビアでのオフの様子を公開した。