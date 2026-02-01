【モデルプレス＝2026/02/01】BMSG主催オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を1月31日〜2月1日の2日間にわたり開催した。【写真】BMSG新星デビューショーケース、一糸乱れぬ瞬間◆STARGLOW、セカンドシングル＆ファンミツアー決定本公演は横浜BUNTAIにて2日間で計3公演で行われ、デビュー曲「Star Wish」をはじ