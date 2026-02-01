２月１日の東京１２Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル）は、クリストフ・ルメール騎手騎乗のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が好位から抜け出し、１馬身半差でデビュー３戦目での初勝利を飾った。母はアーモンドアイが勝った１８年オークスで２着のリリーノーブルで、デビュー前から期待されていた良血馬だ。デビューからすべて手綱を執るルメール騎手は「向こう正面で落ち着きました。（口を割った序