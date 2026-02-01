きょうの県内は寒気や気圧の谷の影響で雲が多く、雪や雨のところがありました。日中の最高気温は富山市で4.4度、高岡市伏木で2.9度とこの時期らしい寒さとなりました。午後7時の積雪は富山市が32センチ、高岡市伏木で36センチ、砺波市で41センチなどとなっています。今夜は遅い時間まで雪や雨が降りやすく、雷を伴って一時強く降る所もありそうです。あす午前6時までに降ると予想される雪の量は、県東部・西部とも多いところで、平