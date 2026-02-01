NGT48が「アイドル体験会」を1日、新潟市のNGT48劇場で開催した。応募受け付け中の「6期生オーディション」に関連した企画で、オーディションと連動しての開催は今回が初になった。事前告知ではメンバーの来場は予定されていなかったが、サプライズで6人が会場に現れた。キャプテン藤崎未夢（25）、西潟茉莉奈（30）、清司麗菜（24）、大塚七海（25）、北村優羽（21）、杉本萌（20）がステージに登場すると約100人の参加者からどよ