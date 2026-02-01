◇りそなＢ２リーグ第１８節奈良７０−５７ベルテックス静岡（１日・ロートアリーナ奈良）西地区最下位のベルテックス静岡は同６位の奈良との第２戦に５７―７０で敗れ、今季３度目の７連敗を喫した。「逆天王山」で連敗し、奈良とのゲーム差は７に広がり、借金もワーストの２２となった。森高大ヘッドコーチ（３６）は「この２ゲームに関しては、本当に痛い負けになってしまったのは事実」と、悔やんだ。まさに、全身傷だら