阪神からトレード加入した島本浩也投手（３２）が、背番号「４０」の日本ハムユニホームでブルペン入り。田宮相手に直球のみ３０球を投じ、「（練習用の）サブユニホームでも良かったんですけど、初日だしユニホーム着ようかなと。楽しみにしていたんで」。新庄監督からは「じっくりやっていいから」と言葉をもらい、「一番大事なのはけがしないこと。その中でしっかりアピールしていく」と意気込んだ。