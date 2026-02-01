日本ハムの沢村賞右腕・伊藤大海（２８）が約３０分の即席サイン会でファンの心をつかんだ。練習後、約２００人に対応し、「韓流スターになった気分。マイ（サイン）ペンを買いに行かなきゃ」。対応後にはファンから感謝の拍手が起きた。