お笑い芸人・明石家さんまが、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00※一部地域を除く）に出演した。【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続