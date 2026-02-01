【ミラノ（イタリア）＝森井智史】６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪に参加する日本選手団の本隊１９人が１日、ミラノ郊外のマルペンサ国際空港に到着した。伊東秀仁団長（６４）は「やっとミラノに入ることができた。しっかり選手たちをサポートしたい」と語った。昨年のフリースタイルスキー世界選手権のスキークロス男子で銅メダルを獲得した須貝龍選手（３４）（クレブ）も空港で取材に応じ、「昨年１２月にけがを