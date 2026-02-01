イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着し、取材に応じるイリア・マリニン＝1日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子で金メダル最有力のイリア・マリニン（米国）が1日、ミラノに到着し「とてもわくわくしている。ずっと人の記憶に残る演技を披露したい」と抱負を語った。2シーズン負けがない21歳の世界王者は、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）佐藤駿（エームサービス・明大）ら