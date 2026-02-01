西武の１軍が宮崎・南郷での春季キャンプ初日の１日、今季から公式戦で導入される一回り大きくなった「統一ベース」を初めて使用し練習を行った。ウォーミングアップを終えたあと、野手全員でベースランニングを行い感触を確認。守備練習も行った源田壮亮内野手（３２）は、「ちょっと薄くなって柔らかくなった感じ。ぐにゃっという感覚がある」と説明。前回のＷＢＣでは二盗を試みた走者をわずかなタッチの差でアウトにし「源