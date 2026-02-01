お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が1日、自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が、昨年8月に一般女性と結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを発表したのを受け“地獄契約”に戦々恐々としていることを明かした。田中は「ケンコバさんの結婚により、万が一ケンコバさんが離婚したら、僕も離婚しないといけない地獄契約がスタートしてしまった。破ったら14億円払わないといけ