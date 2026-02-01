初優勝を果たし喜ぶＹＯＫＯＨＡＭＡＴＫＭの選手たち（日本ラグビーフットボール協会提供）ラグビーの第１２回全国女子選手権は１日、東京・秩父宮ラグビー場で決勝が行われ、ＹＯＫＯＨＡＭＡＴＫＭが横河武蔵野Ａｒｔｅｍｉ─Ｓｔａｒｓを２１─１２で破り、初優勝を果たした。ＹＯＫＯＨＡＭＡＴＫＭは前半を７─５で折り返した。後半１６分に逆転を許したが、２４分にロック西村澪のトライで再びリードして突き放し