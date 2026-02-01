【目撃】阪神の沖縄・宜野座キャンプが１日から始まり、日曜日とあって球場には多くの虎党が詰めかけた。キャンプはファンにとって選手と触れ合える貴重な機会。坂道ダッシュのメニューを終えた中野拓夢内野手（２９）には、練習を見守ったファンから「サインくださ〜い」のリクエストが飛んだ。すると、中野は坂の頂上から即席サイン会を開始。その様子に別のファンたちもサインを求めて押し寄せる事態に…。それでも中野は「全