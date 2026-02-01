【モデルプレス＝2026/02/01】元モーニング娘。で女優の久住小春が1月31日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「韓国アイドルみたい」雰囲気ガラリのハイトーンイメチェン◆久住小春、ヘアカラーチェンジを報告久住は「もっとハイトーンにしてみた 結局黒とハイトーンどっちがいい？？」とつづり、セルフショットを複数枚投稿。12月にダークヘアーからマロン系の