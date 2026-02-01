【モデルプレス＝2026/02/01】櫻坂46の谷口愛季が1月31日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のニットワンピースを身に着けたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】20歳櫻坂46「ほぼ赤ずきんちゃん」美脚際立つミニ丈ニットコーデ◆谷口愛季、ミニ丈ニットワンピ姿披露谷口は「13th Single京都リアルミート＆グリートありがとうございました！」とつづり、13thシングル「Unhappy birthday構文」発売記念イベントでのコ