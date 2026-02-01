プロ野球・巨人が1日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎でキャンプイン。初日は宮崎南高校の吹奏楽部がスタンドでキャンプインを歓迎するために生演奏を行っていました。チーム応援歌である「闘魂こめて」の演奏に合わせて、大勢投手が指揮者のようにタクトを振るしぐさを始めました。フィニッシュまで見事に決めると、ガッツポーズ。スタジアムで見ていたファンからは笑いと拍手がおくられました。