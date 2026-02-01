東京・江東区ではきょう（1日）、万引きを防止する啓発イベントが開かれ、お笑いコンビ・デンジャラスのノッチさん夫妻らが登場しました。警視庁では、2月を万引き防止強化期間としていて、初日のきょう、東京・江東区亀戸では万引き防止を呼びかけるイベントが開かれました。ステージには警視庁の「万引き防止広報大使」に任命されたお笑いコンビ・デンジャラスのノッチさん夫妻や、警視庁のマスコットキャラクター、ピーポ君らが