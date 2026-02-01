プロ野球選手としての第一歩。キャンプ初日、ルーキーは力んで当然だ。広島のドラフト1位平川蓮外野手（仙台大）は、フリー打撃で柵越え1本にとどまった。大学日本代表で4番を務めたこともある両打ちの強打者。スタンドの観客らから注目の視線を一身に浴び「見られていると思って力んだ。修正していきたい」と振り返った。全体練習後には室内練習場で黙々とマシン打撃に励んだ。身長1メートル87、93キロの大型スラッガーは