老後破産を防ぐために、まとまったお金はどこに置くのか、どのように管理しておくとよいのかを考えておくことが必要です。元銀行員の筆者が解説します。定番の場所は銀行！老後破産につながる理由としては、収入が少ないことのほか、運用に失敗して元本割れしてしまうことも考えられます。元本割れの原因は、元本保証のないリスク性のある金融商品に投資しているケースがあるからです。元本割れを避けたいなら、元本割れしにくい商