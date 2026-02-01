2026年2月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。しし座（7月23日〜8月22日生まれ）パターンが変化中手探りで正解を探り当てて・全体運簡単に言えば、読みが外れやすいのです。「きっと、こうなるだろう」がそうならない、ホメたつもりなのに怒らせてしまう、頑張ったけれど、そっちじゃなかった……的なことが起こりやすくなります。世の中の動