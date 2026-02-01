¾åÈ¾¿È¥Ï¥À¥«¤Ç53ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÆùÂÎÈþÈäÏª¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£(53)¤¬¡¢°µ´¬¤Î?¶ÚÆù¥à¥­¥à¥­?¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥¢¥àºÇÂçµé¤Î¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥³¡¦¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹2026¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¡£ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Æú¤ä¸½ÃÏ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤·¤ÆÍ·±àÃÏ¤ÎÀä¶«¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥°¥¢¥à°¦¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤¤