日本代表MF堂安律と新加入のDF小杉啓太がプレーするフランクフルトは、チャンピオンズリーグ（CL）で今季最後の試合となったホームでのトッテナム戦に０−２で敗れた。リーグフェーズの結果は36クラブ中33位。７節のカラバフ戦を落としたことで、プレーオフ出場の可能性も潰えた状態で臨んだこの試合は、一種独特な緊張感がスタジアムを包んでいた。ブンデスリーガも含めて26年の公式戦全てが３失点というディフェンス崩壊状